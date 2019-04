Samsung “pede” e iFixit tira do ar desmontagem do Galaxy Fold

Nós estamos acompanhando de perto a saga do Galaxy Fold. E se você não está por dentro de tudo, vamos recapitular tudo.

O primeiro telefone dobrável da Samsung foi apresentado no fim de fevereiro e chegaria ao mercado hoje, 26 de abril.

Como tradicionalmente acontece, sempre antes de um lançamento importante, algumas unidades do aparelho são enviadas para jornalistas a fim de que tudo seja devidamente testado e avaliado por pessoas especializadas.

Bem, diversos exemplares do produto apresentaram problemas e a Samsung achou por bem adiar indefinidamente o lançamento do Galaxy Fold. Paralelamente, a iFixit (firma de reparo conhecida por desmontar aparelhos e avaliá-los nos mínimos detalhes) fez o seu teardown do Galaxy Fold e deu o seu parecer sobre o que pode estar causando toda essa dor de cabeça para a Samsung.

A sul-coreana parece não ter gostado. Em um artigo em seu blog, a iFixit informou que tirou o teardown do Galaxy Fold do ar. Eis a explicação da empresa:

Após dois dias de intenso interesse público, a iFixit tirou do ar a desmontagem do Galaxy Fold da Samsung. Essa análise corroborou nossas suspeitas de que o dispositivo fornece proteção insuficiente contra detritos que danificam a tela. Recebemos a nossa unidade do Galaxy Fold de um parceiro confiável. A Samsung solicitou, através desse parceiro, que a iFixit retire o teardown [do ar]. Não temos obrigação, legal ou não, de remover nossa análise. Mas por respeito a esse parceiro, a quem consideramos um aliado para tornar os dispositivos mais reparáveis, estamos optando por retirar nossa história até que possamos comprar um Galaxy Fold no mercado. Nossa equipe agradece a chance de olhar as entranhas desse dispositivo ambicioso. Todos os novos produtos enfrentam desafios — esse, talvez, mais do que a maioria. Estamos felizes por ter compartilhado um vislumbre de como os engenheiros da Samsung abordaram alguns desses desafios e esperamos compartilhar mais o quanto antes.

Por que a Samsung fez isso? Dificilmente saberemos — o The Verge fez essa pergunta a um representante da empresa, mas até agora não recebeu resposta. Todavia, não é muito difícil especular e chegar a duas possíveis conclusões.

No melhor dos mundos, a Samsung sabe que errou e deve estar trabalhando em um novo design interno do Galaxy Fold para corrigir o problema. Dessa forma, faz sentido ela querer tirar o teardown de um produto falho e que não será colocado no mercado — ainda que eu não concorde com a forma que ela fez isso, já que poderia muito bem ter explicado a situação para a iFixit.

No pior cenário, a sul-coreana apenas não gostou da repercussão negativa e tomou as medidas cabíveis/possíveis (contratualmente falando) para que o tal parceiro pressionasse a iFixit e retirasse a matéria do ar.

Por enquanto ficam as dúvidas — inclusive referente a nova data de lançamento, já que até agora a Samsung não se manifestou sobre quando o Galaxy Fold chegará ao mercado.