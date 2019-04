Saudade do Instagram para watchOS? O app Lens pode suprir essa falta!

Vamos combinar: o Apple Watch não é o meio ideal para se acessar o Instagram. A telinha pequena e os métodos de interação limitados são impeditivos bem importantes que limitam a experiência — tanto é que, depois de basicamente deixar o app para watchOS às moscas por anos, a rede o matou no início do mês. Para quem ainda precisa checar o Insta pelo pulso, entretanto, já há uma alternativa: o Lens.

Ao contrário do finado app oficial do Instagram para Apple Watch, o Lens traz uma experiência quase completa da rede para a tela do relógio. Claro, você não pode publicar fotos e vídeos no feed ou nas Stories, mas é possível ver a sua linha do tempo, checar as histórias dos seus amigos, acessar as abas “Atividade” e “Explorar”, e muito mais.

Você pode ainda, claro, curtir as fotos e vídeos dos seus amigos e comentá-las por meio do teclado de voz do watchOS, além de buscar por usuários, visualizar seu próprio perfil e até mesmo acessar o “Direct” para conversar com seus contatos diretamente pelo punho.

O Lens está disponível gratuitamente na App Store, e os desenvolvedores oferecem apenas uma compra dentro do app, de R$8, que serve somente para ajudá-los financeiramente. Vale a pena conferir!

via 9to5Mac