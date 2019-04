Reeder 4 chega ao macOS/iOS com várias novidades; Instagram, MindNode e Gmail são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações mais importantes de aplicativos populares da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Reeder 4

Quem tem o hábito da leitura de artigos e conteúdos da internet em geral certamente conhecerá (ou usará) o Reeder, um dos melhores utilitários com esse propósito para Macs e iPhones/iPads. Recentemente, o desenvolvedor Silvio Rizzi lançou a mais nova versão do aplicativo (a quarta), com várias novidades.

A maior delas não pode ser vista: no Reeder 4, a base dos apps para macOS e iOS passa a ser a mesma, o que significa que os aplicativos serão atualizados muito mais rapidamente e com mais facilidade pelo desenvolvedor, além de compartilharem os mesmos recursos e trabalharem em conjunto.

Além disso, a nova versão conta com um recurso chamado Bionic Reading (Leitura Biônica) que, com a ajudinha da inteligência artificial, destaca certos termos e frases importantes num texto para aumentar o foco e a atenção do leitor. A ferramenta está em fase beta no macOS e chegará ao iOS até o fim do mês.

No mais, o Reeder 4 traz um botão “Ler Depois” sincronizado com o iCloud, um visualizador de artigos redesenhado, prévias de imagem nas listas de artigos, ferramenta de busca e muito mais. Ah, no macOS o aplicativo ganhou também um Modo Escuro para chamar de seu, que pode ou não seguir sua preferência global do sistema.

A parte ruim é que o Reeder 4 é um novo aplicativo, por assim dizer, o que significa que quem já comprou o Reeder 3 ou versões anteriores terá de adquirir o app novamente.

Instagram

A maior rede social de fotos e vídeos do mundo, por sua vez, adicionou uma novidade que você certamente já viu enquanto navegava pelas Stories dos seus amigos: a possibilidade de adicionar perguntas de múltipla escolha nas mídias efêmeras.

Starting today, you can use the new quiz sticker in Stories to ask your friends and followers a multiple-choice question. See how well your friends know you. 🤔🙃 pic.twitter.com/a6y1PaOnSY — Instagram (@instagram) April 23, 2019

A partir de hoje, você pode usar os novos adesivos de quiz nas Stories para fazer perguntas de múltipla escolha a seus amigos e seguidores. Veja o quão bem seus amigos te conhecem. 🤔🙃

O chamado quiz sticker está disponível na gaveta de adesivos, que você evoca deslizando o dedo para cima na tela de composição de uma Story. Basta formular a pergunta desejada e configurar até quatro respostas de múltipla escolha; os resultados estarão na tela de informações da foto ou vídeo e você pode compartilhá-los posteriormente.

A novidade está disponível na versão mais recente do Instagram.

MindNode 6

Talvez você nunca tenha ouvido falar do MindNode, mas ele é uma ferramenta muito interessante para organizar ideias e fluxos de pensamento — seja individual ou coletivamente, num brainstorm. Recentemente, o aplicativo chegou à sexta versão com algumas novidades no macOS e no iOS.

Dentre elas, podemos citar o novo recurso Focus, que destaca uma seção ou tópicos individuais dentro de um mapa para que você — como o próprio nome já diz — foque em uma área específica da ideia ou do projeto. Uma nova opção, chamada Hide Connections (Esconder Conexões), apaga as linhas extras que conectam os tópicos e subtópicos para um mapa mais limpo.

No iOS, especificamente, o MindNode 6 adiciona a possibilidade de se selecionar múltiplos objetos e tópicos de uma só vez; também foi aprimorada a integração do aplicativo com monitores externos.

O MindNode 6 requer o macOS High Sierra ou superiores e o iOS 11 ou superiores. Ele pode ser gratuitamente em ambas as plataformas, mas a versão gratuita inclui apenas duas semanas de testes — depois disso, você pode apenas visualizar os mapas já criados; para desbloquear o software completo, você precisa fazer uma compra de R$55 (iOS) ou R$150 (macOS).

Usuários do MindNode 4 no iOS podem fazer o upgrade por R$38, enquanto quem usa o MindNode 2 no macOS pode fazê-lo por R$75; quem está em versões mais recentes do software pode fazer a atualização gratuitamente.

Gmail

Por fim, o cliente de email mais popular do mundo ganhou duas novidades menores, porém deveras úteis: agora, é possível marcar mensagens como importantes e usar marcadores de importância para ver as mensagens que importam no momento que você precisar.