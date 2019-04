Engenheiro líder do projeto do modem 5G da Apple deixa a empresa

Enquanto uns chegam, outros se vão. Hoje mesmo falamos da contratação do engenheiro Umashankar Thyagarajan, que até então estava na Intel e agora faz parte da equipe de arquitetura de chips da Apple. E a contratação faz sentido, afinal, a empresa mergulhou de cabeça na ideia de criar o seu próprio modem 5G para futuros iPhones. Até por isso, essa nova notícia do The Information pegou muita gente se surpresa.

Segundo o veículo, Rubén Caballero — que entrou para a Apple em 2005 e chegou a liderar o projeto do modem 5G — deixou a empresa. Recentemente, o projeto como um todo passou das rédeas de Caballero para Johny Srouji, vice-presidente sênior de tecnologias de hardware da Apple.

O motivo da saída é incerto, mas o The Information especula que pode ter a ver tanto com o recente acordo firmado com a Qualcomm quanto com a possibilidade de, atualmente, a Apple ter muitos “caciques” nessa área atualmente, depois de realizar importantes contratações de empregados da Intel e da própria Qualcomm.

Além de estar na Apple há mais de uma década, o nome de Caballero foi incluído em mais de 100 patentes da empresa relacionadas a tecnologias sem fio. Ele também pode ser reconhecido por muitos já que, antes de o Antennagate estourar, teria alertado Steve Jobs sobre o problema no design das antenas do iPhone 4.

Ainda que a Apple esteja contratando muitos nomes de peso na área, ver a saída de um que está na empresa há tanto tempo e com um conhecimento amplo do funcionamento interno da Maçã é curioso. Essa é uma área fundamental para os planos da empresa e, mesmo com o acordo firmado com a Qualcomm, ela tem tudo para criar o seu próprio chip e utilizá-lo em iPhones/iPads daqui a alguns anos.

