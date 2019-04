MetrôRio passa a aceitar Apple Pay em todas as estações

Aos poucos, bem aos poucos, o uso Apple Pay vai se expandindo no Brasil. Na semana passada informamos que, depois de muito tempo em fase de testes, donos de cartões de débito do Itaú finalmente podem configurar seus cartões no serviço. Agora, mais uma boa notícia relacionada ao serviço de pagamento da Apple: o MetrôRio passou a aceitar pagamentos feito com Apple Pay (e com outras soluções de pagamento por aproximação) em todas as 42 estações.

Normalmente, para entrar no metrô, você precisa ter em mãos um dos cartões do MetrôRio (cartão unitário ou GIRO ) ou um Bilhete Único . Agora, com a novidade, não mais.

A partir de hoje (segunda-feira, 29/4), quem quiser pode simplesmente utilizar o Apple Pay, um cartão de crédito contactless ou qualquer outra opção de pagamento por aproximação para passar na roleta. Inicialmente, como informou o jornalista Edimilson Ávila, no G1, os pagamentos estão restritos a uma bandeira de cartão de crédito e a alguns bancos, mas o metrô pretende expandir o alcance desse tipo de pagamento — o MacMagazine entrou em contato com o MetrôRio e foi informado de que a bandeira em questão é VISA.

Como dissemos, a novidade é válida para todas as 42 estações das linhas 1, 2 e 4 do MetrôRio. Com isso, usuários não precisarão mais ficar enfrentando filas (a fim de comprar ou recarregar um cartão do MetrôRio/Bilhete Único) e poderão passar na roleta pagando pelo próprio telefone.

A cobrança da tarifa será debitada diretamente na fatura do cartão em questão, sem custo adicional ou taxas, ao final de cada dia de uso.

Ótima notícia, não é mesmo? 😊

dica do Anderson Camões