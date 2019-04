Será que cases antigas dos iPads Air/mini cabem nos novos modelos?

Os novos iPads Air e mini já estão à venda no Brasil. E, em muitos casos, usuários dos novos tablets que têm cases de gerações passadas podem, é claro, tentar reaproveitar esses acessórios nos novos modelos. Mas será que tudo encaixará perfeitamente?

iPad mini

Analisando apenas as medidas, o novo iPad mini é basicamente idêntico ao seu antecessor (mini 4) e um pouco diferente do mini 3. Então, se você tem uma case do mini 3 em casa e pretendia usar no novo tablet de 7,9″ da Apple, pode deixar essa ideia de lado.

Agora, se você tem alguma case do iPad mini 4 em casa, poderá usá-la no novo modelo com algumas ressalvas. Isso porque, embora as medidas sejam as mesmas e todos os botões estejam localizados nos mesmíssimos lugares, o novo mini conta com botões de volume ligeiramente maiores, o que pode ser um problema para alguns modelos de cases. Além disso, o microfone no novo tablet foi reposicionado e, dependendo da case, ele poderá ficar obstruído.

iPad Air

O iPad Air já é um caso diferente pois, apesar de manter o mesmo nome, estamos falando de um tablet com um design bastante diferente do dos modelos anteriores.

A terceira geração do tablet é mais longa e larga do que seus antecessores, sendo ainda mais fino que o atual iPad de 9,7 polegadas de sexta geração. Então, nenhuma case do iPad Air (primeira e segunda gerações) e do iPad de 9,7 polegadas (quinta e sexta gerações) servirão no novo tablet.

Agora, se você tem uma case do iPad Pro de 10,5 polegadas, poderá reaproveitá-la no novo aparelho já que eles têm a mesma medida. Há apenas um único detalhe nessa história: enquanto o antigo Pro tinha alto-falantes estéreo (total de quatro), o novo Air conta com a tradicional combinação de alto-falantes que ficam na parte inferior. Isso, contudo, não gera um problema de encaixe nem nada do tipo, apenas estético.

Novas cases à venda

Aos que curtiram os novos iPads e já estão se divertindo com um, saiba que a Apple também lançou novas cases para acompanhar os dispositvos.

Para o iPad Air de terceira geração, temos modelos da tradicional Smart Cover de poliuretano (R$399) nas cores papaia, cinza-carvão, areia-rosa e branco ou de couro (R$569) nas cores azul meia-noite, castanho, preto e vermelho — sem falar, é claro, no Smart Keyboard (R$1.049).

Já para o iPad mini de quinta geração, temos apenas a Smart Cover de poliuretano (R$349) nas mesmas cores descritas acima. A Smart Folio para iPad Pro de 12,9 polegadas (R$799) ganhou uma nova opção de cor areia-rosa.

Por fim, a Logitech lançou sua Slim Folio para iPads de 9,7 polegadas (de quinta e sexta gerações; R$599). A capa/teclado pode ser adaptada para leitura, digitação e desenhos na tela — e também possui um suporte para guardar o Apple Pencil (R$749) ou o Logitech Crayon. Com um uso diário de duas horas, a bateria pode durar até quatro anos — em breve, inclusive, teremos review dela aqui no site. 😉

Lembrando que os valores citados aqui são para pagamentos em até 12x; à vista, a Apple oferece 10% de desconto.

iPad Air de Apple Preço à vista: a partir de R$ 4.049,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 374,92

Cores: cinza espacial, prateado ou dourado

Capacidades: 64 GB ou 256 GB

Lançamento: março de 2019

iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$ 3.149,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 291,58

Cores: cinza espacial, prateado ou dourado

Capacidades: 64 GB ou 128 GB

Lançamento: março de 2019

