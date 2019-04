Sucessor do iPhone XR poderá ter duas câmeras; todos os novos modelos deverão vir com carregador de 18W

O Macotakara, que tem um histórico razoável de acertos ao falar de futuros lançamentos Apple, compartilhou algumas novas informações relacionadas aos futuros iPhones (que serão lançados neste ano).

Sucessores dos iPhones XS, XS Max e XR

De acordo com as informações levantadas com um fornecedor chinês, o site japonês informou que o sucessor do iPhone XR deverá ter duas câmeras, uma grande angular e uma teleobjetiva, como temos hoje nos iPhones XS e XS Max. Levando em conta que os sucessores dos iPhones XS e XS Max deverão ter três câmeras, o rumor faz bastante sentido.

Já para os futuros modelos topos-de-linha, o site, além de corroborar a informação das três câmeras, comentou que eles contarão com um molde 3D de vidro o qual armazenará esse conjunto de câmeras — com possibilidade de o sucessor do XR também ter esse molde.

Os tamanhos dos aparelhos, aparentemente, continuarão exatamente os mesmos: 5,8 polegadas (sucessor do XS), 6,5 polegadas (sucessor do XS Max) e 6,1 polegadas (sucessor do XR), bem como a utilização de telas OLED (nos topos-de-linha) e LCD (para o modelo de 6,1″). Os dispositivos também contarão com o chamado carregamento reverso/bidirecional, ou seja, eles serão capazes de compartilhar a bateria para recarregar outros dispositivos que suportam o padrão de carregamento sem fio Qi.

Carregador de 18W

Ainda segundo o veículo asiático, dentro das caixas desses aparelhos nós finalmente teremos um carregador de 18W (provavelmente o mesmo distribuído hoje com os iPads Pro) e um cabo de Lightning para USB-C. Vale notar que o veículo já havia levantado essa hipótese, confrontando uma outra publicação deles de começo do ano.

Tais rumores não são nada novos, mas é sempre bom ouvir mais uma fonte “confirmando” essas informações — afinal, as chances de tudo isso serem de fato verdade só vão aumentando…

via AppleInsider