Facebook anuncia grande redesign; Messenger ganhará app para Mac

Abrindo hoje a sua conferência F8, em San Diego (Califórnia, Estados Unidos), o Facebook anunciou uma série de novidades. Trataremos de duas das principais neste artigo.

Grande redesign

Após muitos anos, o Facebook revelou hoje a quinta geração da rede social (“FB5”) com talvez o maior redesign da sua história.

O novo visual [imagem acima] abandona a tradicional barra superior azul em prol de uma interface mais clean, que contará tanto com uma versão branca padrão quanto com um modo escuro.

O Facebook promete uma navegação mais simples, rápida e imersiva, dando foco especial a grupos/comunidades.

O “FB5” será liberado imediatamente nas versões mobile do Facebook, enquanto usuários de desktops terão de aguardar “alguns meses” até que ele seja ativado para todos.

We just announced a fresh, new design for Facebook that makes communities as central as friends. FB5 is simpler, faster, more immersive and makes it easier to find what you're looking for and get to your most-used features. #f82019 pic.twitter.com/YWIGEnpO4M — Facebook (@facebook) April 30, 2019

Nós acabamos de anunciar um fresco e novo design para o Facebook que torna comunidades tão centrais quanto amigos. O FB5 é mais simples, mais rápido e mais imersivo, e torna mais fácil encontrar o que você está buscando e chegar aos seus recursos mais usados. #f82019

People will start seeing some of these updates in the Facebook app right away, and the new desktop site will come in the next few months. pic.twitter.com/AQcNZPN1jW — Facebook (@facebook) April 30, 2019

Pessoas começarão a ver alguns desses updates no app do Facebook imediatamente, e o novo site desktop chegará nos próximos meses.

Messenger em desktops

Antes tarde do que nunca, o Facebook anunciou hoje que lançará apps desktop (macOS e Windows) do Messenger.

O cliente desktop já chegará com tudo a que temos direito, inclusive com suporte a chamadas de vídeo.

O Messenger Desktop já está em testes internos no Facebook e deverá ser lançado para o grande público ainda este ano. Lembrando, é claro, que isso pode ou não ter a ver com os planos de Mark Zuckerberg de “mesclar” todas as suas redes de comunicação.