Facebook Dating: concorrente do Tinder chega ao Brasil

Nós já havíamos falado quando tudo foi devidamente apresentado, em maio de 2018. E agora finalmente o recurso foi liberado aqui no Brasil. Sim, estou me referindo ao Facebook Dating, o concorrente do Tinder criado pela empresa de Mark Zuckerberg.

Lançado no Brasil hoje, 30 de abril, o Facebook Dating, segundo a empresa, foi projetado para dar às pessoas controle total sobre suas experiências como um recurso separado dentro do próprio aplicativo do Facebook — que torna mais fácil conhecer pessoas e começar conversas com base nas suas preferências e nos seus interesses.

No comunicado oficial, a empresa informou que mais de 200 milhões de pessoas têm seu status de relacionamento como solteiras no Facebook. Isso, é claro, foi visto como “uma oportunidade incrível de ajudar as pessoas a construir relacionamentos de maneira significativa” dentro da plataforma (desde que todos tenham mais de 18 anos, é bom deixar claro).

O comunicado destacou ainda alguns detalhes importantes do Facebook Dating, como o fato de ele ser um espaço dedicado dentro do aplicativo do Facebook e a sua atividade no Dating não ser compartilhada em seu perfil do Facebook, feed de notícias ou com qualquer outra pessoa, e de a plataforma sugerir pessoas com base em suas preferências, interesses e atividades no Facebook, ajudando você a se conectar com quem pode ter coisas em comum.

Você pode gerenciar quem pode ver seu perfil no Dating (é possível editar suas configurações de privacidade para que você possa ver apenas pessoas com quem não tem amigos em comum e, caso se sinta desconfortável, denunciar/bloquear alguém a qualquer momento).

Começar uma conversa é tão simples quanto tocar no botão “Tenho interesse”. Fazendo isso, você poderá enviar uma única mensagem a tal pessoa. Caso ela responda, aí sim a conversa começa e você pode continuar interagindo por meio de mensagens de texto. Você também pode optar por ver outras pessoas que tenham as mesmas preferências de “Eventos e Grupos” que você — quando você escolhe ativar essa opção, outras pessoas que também a escolheram poderão lhe ver.

O recurso “Crush Secreto” permite que você escolha até nove dos seus amigos no Facebook e, caso algum também lhe adicione à essa lista… bingo match! Mas, se a pessoa que você marcou como crush não estiver no Dating, não criar uma lista ou não colocar você na lista dela, absolutamente nada acontecerá e ninguém saberá que você colocou o nome dessa pessoa na sua.

Por fim, é possível compartilhar seus planos e localização em tempo real diretamente com um amigo ou alguém da família no Facebook através do Dating, via Messenger.

O lançamento do Brasil será gradativo, tanto para usuários iOS quanto Android. Para criar o seu perfil, certifique-se de estar usando a última versão do app Facebook, vá até o menu “Mais” e procure pelo símbolo de coração. A partir daí, crie seu perfil adicionando fotos e selecionando suas preferências de relacionamento.

Além do Brasil, o recurso está chegando também a 13 novos países (Bolívia, Chile, Equador, Filipinas, Guiana, Laos, Malásia, Paraguai, Peru, Singapura, Suriname, Uruguai e Vietnã), elevando o número total para 18 países. Por incrível que pareça, os Estados Unidos ainda não fazem parte desse grupo — por lá, o Facebook Dating chegará até o fim do ano.

via TechCrunch