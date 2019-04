Google Chrome para iOS é atualizado; Spark, SoundHound e Overcast ganham novidades

Recentemente, alguns aplicativos para iOS e macOS foram atualizadas com novidades bem interessantes. Entre eles, o navegador Google Chrome, o cliente de emails Spark, o app de reconhecimento de música SoundHound e o reprodutor de podcasts Overcast. Vamos ver o que tem de novo?

Google Chrome

Na versão 74.0.3729.121, o Chrome para iOS ganhou uma pequena novidade, entretanto muito funcional e intuitiva. De acordo com as notas de liberações (changelog), agora é possível colar imagens da área de transferência na omnibox para fazer pesquisas no app.

Para quem não sabe, omnibox é a API usada pelo Google para realizar buscas na web e registrar palavras-chave durante as pesquisas. Com esse recurso, o Chrome combina várias outras funções, como sugestões de pesquisas e pré-visualização de sites.

Em suma, a novidade amplia ainda mais as opções de busca padrão do Chrome e simplifica o processo de pesquisa na web. É importante ressaltar o ataque de phishing, que nós comentamos ontem, e que ainda acomete os usuários do navegador no iOS e no Android — na qual falsas URLs são exibidas sem a atenção do internauta.

Spark

O popular cliente de emails multiplataforma ganhou novos recursos e algumas melhorias para aumentar a produtividade não só no iOS, mas também no macOS. Mais precisamente, o compositor de email do app ganhou a ferramenta “tachado” e a possibilidade de adicionar imagem no meio da mensagem no iOS.

No macOS, o app também ganhou um pequeno tutorial com dicas de ferramentas sobre atalhos para todas as opções de visualização, incluindo conversas encadeadas e o compositor de email.

Outra novidade, essa mais social, permite que você compartilhe no Twitter quando zerar sua caixa de entrada, ou seja, ler todos os emails recebidos. A tela será compartilhada com a frase: Estou amando minha #inboxzero com o Spark.

Overcast

Algum adepto do Overcast por aí? A alternativa ao app nativo do iOS para reprodução de podcasts foi atualizada com suporte a compartilhamento de trechos de áudio ou de vídeo, de até um minuto cada, de qualquer podcast público.

O desenvolvedor do Overcast, Marco Arment, explicou que ele criou esse recurso para introduzir uma nova forma de compartilhar programas na web, pois tal divulgação era, até então, limitada a áudios e links, e as redes sociais dependem mais de imagens e vídeos.

O novo recurso de compartilhamento de clipes pode ser acessado no menu “Compartilhar”, a partir do ícone de compartilhamento do iOS, localizado no canto superior direito da interface do player.

SoundHound

O identificador de músicas desenvolvido pela SoundHound ganhou uma pequeno recurso que permite compartilhar as músicas descobertas nas Stories do Instagram. Dessa forma, os usuários poderão visualizar e acessar músicas compartilhadas por outras pessoas diretamente pela rede social.

via 9to5Mac, MacRumors