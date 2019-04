Novos AirPods estão agora disponíveis para compra no Brasil

Lançados em 20 de março e homologados no começo de abril, os novos AirPods (de segunda geração) estão agora disponíveis para compra no Brasil.

Como já falamos, os novos fones de ouvido sem fio são agora equipados com um novo chip H1, proporcionando 50% mais tempo de conversação, suporte o comando “E aí, Siri” e uma case de recarga sem fio — nela, o LED indicador de recarga fica agora na parte frontal do estojo.

Aos interessados, nós já colocamos as mãos neles e compartilhamos tanto o unboxing quanto as nossas primeiras impressões. Em breve, teremos um review completo aqui no site.

Os novos AirPods custam R$1.679,00 (em até 12x) ou R$1.511,10 à vista; se você tem os AirPods de primeira geração e quer comprar apenas a case de recarga sem fio, ela também está disponível para compra de forma avulsa, por R$679,00 (em até 12x) ou R$611,10 à vista.

Aos que não fazem questão de uma case de recarga sem fio mas querem os outros benefícios dos AirPods de segunda geração, eles também podem ser adquiridos com um estojo de recarga convencional por R$1.349,00 (em até 12x) ou R$1.214,10 à vista.