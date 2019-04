Saiu o Chimera, novo jailbreak compatível com os iPhones XS, XS Max e XR

Há pouco mais de uma semana, apenas, cobrimos aqui no site o lançamento do unc0ver 3.0 — novo jailbreak compatível com o iOS 11-12.1.2, porém sem suporte a dispositivos com os chips chips A12 Bionic e A12X Bionic. No mesmo post, citamos que o Electra Team estava trabalhando numa nova solução focada nisso; e ela já chegou.

Foi lançado hoje o Chimera, novo jailbreak compatível com qualquer dispositivo (inclusive os iPhones XS, XS Max e XR, bem como os últimos iPads) rodando o iOS 12—12.1.2.

A equipe do Electra — que traz o famoso hacker @CoolStar como seu líder — promete uma solução completa, segura, moderna e estável. Mesmo assim, não custa esperar alguns dias para que a primeira leva de bugs seja corrigida.

Tal como a unc0ver, essa é uma solução semi-tethered — ou seja, é preciso refazer o jailbreak caso você desligue/reinicie o seu device (ou ele fique sem bateria, por exemplo).

O Chimera já vem com o Sileo 1.0, novo gerenciador de pacotes que chega para substituir o quase-finado Cydia. Isso significa que usuários já podem encontrar e instalar pacotes (mods, tweaks, etc.) de repositórios diversos, fazendo desse jailbreak algo realmente útil nos dias de hoje.

Aos interessados, o iClarified já postou tutoriais de como instalar o Chimera tanto para macOS quanto para Windows. Compartilhem suas experiências nos comentários abaixo!

