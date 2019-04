Serviço de streaming Paramount+ chega ao Brasil

Concorrência é bom e todos gostam, não é mesmo? Então que tal conhecer mais um serviço de streaming de vídeos? Com vocês, o Paramount+!

O serviço conta com atrações da Comedy Central, da MTV, do Nickelodeon, do Nick Jr. e, claro, da própria Paramount. O lançamento oficial acontecerá amanhã (1º de maio), mas clientes da NET/Claro TV já têm acesso ao Paramount+ e seu catálogo com mais de 2 mil episódios de séries e mais de 150 filmes — para isso, basta entrar no NOW (tanto na TV quanto no app), ir em “Programas de TV” que o novo serviço estará lá, lhe aguardando (lá no fim, entre as últimas opções).

Fazem parte do conteúdo diversas séries/desenhos infantis como “Bob Esponja”, “As Tartarugas Ninja”, “Hey, Arnold!”, “Os Padrinhos Mágicos”, “Big Time Rush” e “iCarly”, além de outras como “Acapulco Shore”, “Adotada”, “Catfish”, “Copa do Caos”, “Are You The One?”, “A Culpa é do Cabral”, e as grandes apostas “Yellowstone” (com Kevin Costner, uma das séries mais vistas da TV paga americana em 2018) e “The Handmaid’s Tale” (terceira temporada, que estreará em junho), como informou o Notícias da TV.

Já o catálogo de filmes conta com produções como “O Poderoso Chefão”, “Ilha do Medo”, “Star Trek: Além da Escuridão” e “O Chamado”, entre outros!

O Paramount+ foi lançado em diversos países da Europa em 2017 e 2018, mas o Brasil foi o primeiro país da América Latina a recebê-lo. Segundo Pierluigi Gazzolo, presidente da Viacom International Media Networks Américas (VIMN), o serviço estará disponível de forma oficial no Brasil para os assinantes da NET/Claro TV a partir de 1º de maio e, em breve, para o restante dos países da região por meio da Claro video e em outros provedores de TV paga, internet e celular — com apps para iOS e Android, esperamos —, segundo informou o Meio & Mensagem.

Quanto mais concorrência, melhor! 😉