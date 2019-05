Apple divulga mais alguns vídeos rápidos com dicas do Watch

Periodicamente, a Apple publica no YouTube vídeos rápidos com dicas de seus produtos e serviços. Recentemente, no canal brasileiro, ela postou mais três focados no Apple Watch.

Confira-os a seguir:

Como personalizar as métricas de exercício

No Apple Watch, você pode escolher as métricas que deseja ver durante um exercício e a ordem em que aparecem.

Como personalizar o mostrador do relógio

No Apple Watch, você pode configurar um mostrador que combine com os seus interesses.

Como mudar a pulseira do seu Apple Watch

Troque a pulseira do seu relógio e mude de visual quando quiser.

Sempre muito úteis. 😊