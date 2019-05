iPhone? iPad? Que tal um… Mac dobrável?!

2019 marca o ano em que estão chegando ao mercado os primeiros smartphones (ou tablets) dobráveis, com telas OLED flexíveis. Mas e se pensarmos um pouco além (e maior), quem sabe num Mac dobrável?

Foi o que o pensou da desenvolvedora Astro HQ imaginou num novo conceito que não só traz a ideia de um Mac com tela dobrável, mas a mescla com o que o “Projeto Marzipan” deverá nos trazer em benefícios com a chegada de apps universais para macOS e iOS. Esse também poderia ser visto, quem sabe, como um novo produto resultado da soma do Mac com o iPad.

Obviamente, um dos grandes benefícios de um produto assim seria usar toda a parte “inferior” que hoje é ocupada somente pelo teclado + alto-falantes + trackpad como área útil de trabalho, adaptada dinamicamente. Toda a superfície não só responderia a toques do dedo, mas também suportaria o Apple Pencil.

Embora todos nós tenhamos nos acostumado a digitar em telas de smartphones (cobertas por vidro), imaginar um computador em que o teclado principal também fosse assim me preocupa. A menos, é claro, que a tecnologia evolua a ponto de termos um certo tipo de feedback háptico muito bom a fim de não prejudicar a experiência de digitação. Ainda assim, não deve ser a mesma coisa que apertar botões físicos.

Outra possibilidade brilhante em um setup como esse é demonstrada na imagem abaixo. Quando “desdobrado”, esse Mac futurístico teria uma tela enorme que poderia ser facilmente apoiada sobre um stand e usada com teclado e mouse externos. Nada mau.

Há, obviamente, um bom motivo para a Astro HQ ter se aventurado nessa ideia. Ela é a criadora do Luna Display, app que permite usar o iPad como segunda tela de Macs. E, como ela mostra no vídeo abaixo, dá até para imaginar esse futuro Mac dobrável colocando um iPad Pro sobre o teclado do MacBook Pro:

Mandaram bem. 😜

Multitarefa no iPad

Em uma nota (não tão) relacionada, surgiu no Twitter um vídeo mostrando um conceito de como o iPad Pro poderia ganhar no futuro um sistema multitarefa mais completo e flexível.

iPad Pro multitasking concept pic.twitter.com/lVctYN59ko — GadgetsBoy (@GadgetsBoy) April 16, 2019

Aprende aí, Apple!

via Cult of Mac, @BenGeskin