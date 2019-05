AirUnleashed é *a* alternativa aos que sonhavam com o AirPower

Olhe para a imagem acima, que ilustra o topo deste artigo. Acha que é o finado AirPower, da Apple? Estás enganado.

Esse aí é o AirUnleashed, um produto que não poupa esforços em copiar o design do produto da Maçã que nunca verá a luz do dia por não ter atingido os “altos padrões” da empresa — nesse artigo aqui, discutimos possíveis motivos os quais levaram a Apple a cancelá-lo.

Além do visual quase idêntico ao do AirPower (com apenas 12mm de espessura), o AirUnleashed também se propõe a recarregar três dispositivos simultaneamente: um iPhone, um Apple Watch e o estojo de recarga dos AirPods — ou qualquer outro smartphone compatível com o padrão Qi, é claro.

Obviamente, ali dentro não há nada parecido com o que a Apple estava tentando executar com o AirPower. Provavelmente temos apenas três bobinas eletromagnéticas lado a lado, ou seja, é preciso posicionar cada device num local exato para que a recarga aconteça. No caso do Apple Watch, há até mesmo um círculo em baixo relevo que indica onde ele deve ficar. Não é à toa que o AirUnleashed realmente existe.

A má notícia é que a empresa responsável pelo AirUnleashed também se inspirou na Apple para definir o seu preço: são US$99 pelo produto, mais frete e possíveis impostos de importação. Ele vem com um cabo USB, mas não inclui um adaptador de tomada. Oh, well…

Nós também já compilamos outras alternativas bacanas ao AirPower, vale conferir.

via AnandTech