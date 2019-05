Aplicativo Telecine Play está agora disponível para Apple TVs!

Para a felicidade de muitos assinantes do Telecine que não tem uma Smart TV com um app do serviço e estavam aguardado ansiosamente a chegada do aplicativo para Apple TVs… bem, podem comemorar: ele chegou!

O Telecine Play está disponível também para a set-top box da Maçã. Estão lá todos os conteúdos navegáveis por “Lançamentos”, “Grandes sucessos”, “Mais populares no PLAY”, “Kids”, “Independentes” e mais. Há ainda, é claro, a opção de buscar exatamente o conteúdo pelo menu superior “Buscar”.

Infelizmente, ainda não é possível assinar o serviço pelo próprio aplicativo para tvOS, utilizando o sistema de pagamentos da App Store e atrelando a assinatura ao seu ID Apple — vamos torcer para que isso seja liberado num futuro não muito distante.

Você precisa necessariamente ter um login do serviço Telecine ou da sua operadora para ter acesso; para se logar é bem fácil: basta, no menu superior, escolher a opção “Entrar” e seguir o passo a passo mostrado na tela.

Mas não se desespere pois você já pode ter acesso ao Telecine Play sem a necessidade de uma assinatura de TV a cabo!

Assinatura avulsa

Assim como HBO GO, Premiere, FOX, o Telecine também permite que você assine apenas o serviço sem um plano de TV a cabo atrelado. Contudo, essa assinatura precisa necessariamente ser feita por um navegador.

Assim como o Premiere, o Telecine faz parte do Grupo Globo — no caso do serviço de filmes, estamos falando de uma joint-venture entre a Globosat e quatro dos maiores estúdios de Hollywood: MGM, Paramount, Fox e Universal. Além dos direitos de exibição inédita na televisão brasileira dos filmes distribuídos por esses estúdios, o Telecine exibe também com exclusividade, durante um determinado período, as produções da Disney. No total, são mais de 1.800 filmes no catálogo.

A assinatura avulsa do Telecine sai por R$37,90 — bem próximo dos R$34,90 cobrados pela HBO GO e pela FOX. Lembrando sempre que, se você já é assinante Telecine por alguma operadora, pode utilizar as credenciais da própria operadora para desfrutar do Telecine Play no seu celular, no computador, no tablet ou, agora, na Apple TV.

dica do Gabriel Mendonça