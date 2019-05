E hoje, após uma breve semana de hiato, é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 320ª edição do nosso podcast. Participantes do dia Rafael Fischmann [@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques] A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya]. Pauta 00:02:32 – Apple fatura US$58 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2019 00:12:27 – […]