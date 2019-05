Netflix ganha áudio de alta qualidade; Instagram faz teste que esconde curtidas; Plex e Moment também são atualizados

Alguns aplicativos bem famosos da App Store ganharam ótimas novidades, confira!

Netflix

Se você é um audiófilo de carteirinha — ou apenas uma pessoa bastante ligada na qualidade do som de tudo que assiste —, vai gostar essa. A Netflix informou que, a partir de agora, está melhorando a qualidade de áudio dos seus conteúdos por meio de um novo recurso chamado… áudio de alta qualidade (high-quality audio).

Segundo a empresa, o áudio de alta qualidade oferece uma experiência mais próxima daquela que os criadores do conteúdo ouvem no estúdio. “Cada pequeno detalhe é capturado para uma experiência mais rica e mais intensa”, diz a Netflix. Caso o usuário tenha alguma limitação de conexão com a internet — ou algo intrínseco ao próprio dispositivo utilizado — o recurso se adapta para que você tenha o melhor áudio possível de acordo com a capacidade (algo bem semelhante ao que já acontece com a qualidade do vídeo, por exemplo, mas que não acontecia com o áudio).

Tecnicamente falando, a maioria das TVs que suportam canais 5.1 ou Dolby Atmos é capaz de receber esse novo áudio. Como falamos, dependendo do aparelho e da capacidade de banda, o bitrate poderá variar de 192kbps (bom) até 640kbps (ótimo/perceptualmente transparente) em canais 5.1, e de 448kbps até 768kbps em Dolby Atmos (neste caso, apenas se você for assinante do plano Premium, que custa R$45,90 mensais).

Eis um vídeo explicando tudo:

A novidade beneficiará, por exemplo, quem assiste ao conteúdo pela Apple TV 4K.

Instagram

As novidades do Instagram não param. Hoje, temos algumas coisas para comentar que foram implementadas no app.

A primeira delas é “Adesivo de Doação”. Como o próprio nome indica, por ele será possível arrecadar dinheiro para organizações sem fins lucrativos — tudo, é claro, compartilhado pelas Stories. A novidade, por enquanto, está disponível apenas nos Estados Unidos.

A segunda é um novo design para a câmera, incluindo o “Modo de Criação” (que oferece uma maneira mais fácil de compartilhar sem foto ou vídeo). Esta nova câmera tornará mais simples o uso de ferramentas criativas populares, como perguntas, enquetes, adesivos interativos, etc.

Já a terceira tem a ver com a possibilidade de comprar coisas dentro do Instagram. A partir da semana que vem, usuários poderão comprar looks de criadores de conteúdo sem sair do app. Em vez de fazer uma captura de tela ou solicitar detalhes do produto nos comentários ou no Direct, bastará tocar para ver exatamente o que a pessoa em questão está usando e comprar tudo numa boa.

Resta saber se essa novidade será global ou restrita aos EUA (o Instagram não comentou); o que sabemos, contudo, é que o recurso começará a ser testado pela rede com alguns criadores (incluindo a brasileira Camila Coelho) na semana que vem.

A partir da semana que vem, também, o Instagram começará a fazer um teste interessante no Canadá: a remoção do número total de curtidas em fotos e visualizações de vídeos na linha do tempo, em links permanentes e em perfis. A ideia é que os seguidores se concentrem nas fotos e nos vídeos compartilhados, e não em quantas curtidas eles têm. Ainda segundo a empresa, apenas uma pequena porcentagem de usuários canadenses será adicionada ao teste. Veremos como será a receptividade disso.

Po fim, temos medidas que tentam coibir a prática de bullying. Atualmente, a única forma de bloquear uma pessoa é eliminando por completo o acesso dela para uma conta específica. Mas o Instagram está testando novas formas, como impedir apenas que tal pessoa comente e que seja possível configurar o nível de interação de pessoas com contas de terceiros (quem sabe, por exemplo, a possibilidade de “ocultar” o usuário — ele continua tendo acesso ao conteúdo mas seus comentários aparecem apenas para ele mesmo).

Está também em teste um alerta que é enviado assim que o Instagram detecta que um comentário pode ser agressivo (antes mesmo de ele ser publicado, enquanto ainda está sendo redigido). A ideia não é de impedir que o comentário seja publicado, mas alertar a pessoa que está escrevendo, para que ela possa pensar se deve ou não publicar aquilo.

Plex

Três boas novidades foram implementadas nesse belo app: suporte ao Split View e Slide Over em iPads; possibilidade de desligar o auto play quando transmitindo tudo para o Chromecast; por fim, a configuração da posição da legenda pode ser alterada ao transmitir para players compatíveis e para o Chromecast.

Moment

Por fim, este belo app fotográfico — que foi criado para ser utilizado junto às lentes homônimas, mas que ganhou vida própria — tem ótimas novidades.

O “Focus peaking” lhe dá a opção de ajustar o foco tanto no modo foto quanto no vídeo. Ao usar o foco manual, as bordas do contraste mais alto (e, portanto, mais em foco) são destacadas em verde. Já a opção “Zebra stripes” (“Listras de zebra”) foi projetada para permitir que você veja uma representação visual de áreas que estão sub ou superexpostas, para que você possa ajustar as configurações da câmera.

via MacRumors, TechCrunch, Tecnoblog