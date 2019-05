Um cara engoliu um AirPod sem querer… e conseguiu recuperá-lo depois!

Um cara engoliu um AirPod. Isso mesmo que você leu: UM CARA ENGOLIU UM AIRPOD! Calma que eu explico essa história contada pelo Daily Mail Online.

O taiwanês Ben Hsu adormeceu com os fones nos ouvidos e, quando acordou, não conseguia encontrar um deles. Ele então usou o Buscar Meu iPhone (apesar do nome, você pode rastrear diversos dispositivos nele como iPads, Apple Watches e Macs — além de iPhones, é claro — devidamente registrados com o seu ID Apple) e descobriu que o fone ainda estava no seu quarto. Ele inclusive escutava o som (você pode reproduzir um barulho nos fones para ajudar na tarefa de achá-los) bem próximo, mas procurou, procurou e nada.

Depois de procurar bastante, ele percebeu que o som estava vindo do seu estômago.

Ele não sentiu nenhum desconforto mas, mesmo assim, foi ao hospital, onde confirmou que o aparelho estava na sua barriga. Os médicos então falaram que o AirPod estava passando pelo seu sistema digestivo, mas que se não saísse (você sabe por onde), aí só com cirugia mesmo.

Dr. Chen Chieh-fan, que trabalha na sala de emergência e atendeu Hsu, disse que por conta do invólucro de plástico ao redor do AirPod, o risco de causar algum dano — se comparado a engolir uma bateria normal de íons de lítio — era muito menor. Se ele tivesse engolido uma bateria, aí o problema era bastante grave já que poderia causar rupturas em seu intestino.

Os médicos então deram um laxante para ajuda na árdua tarefa que Hsu tinha pela frente. Eis que, após um dia, o fone deu o ar de sua graça quando o recrutador da marinha fez suas necessidades em uma estação de trem.

Sim, sim. Aconteceu isso que você está imaginando: ele meteu a mão no “bostelho” (não sabemos os detalhes técnicos de como isso foi feito mas, aparentemente, pela foto acima, ele literalmente enfiou a mão na sua obra de arte) e recuperou seu bendito fone.

Após uma boa lavada e algumas horas para que o bichinho secasse e voltasse a respirar, Hsu descobriu que tudo estava funcionando perfeitamente e que o AirPod ainda tinha 41% de bateria depois de passar por essa aventura estomacal.

É isso, meus amigos. Assim encerramos mais um teste de resistência dos AirPods — e com o aparelho, contra tudo e contra todos, sobrevivendo. Só não tentem fazer esse teste em casa, por favor.

