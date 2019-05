App WWDC ganha suporte ao Handoff; Tinder, Dropbox e Vimeo são atualizados

Recentemente, alguns aplicativos para iOS foram atualizados e diversas novidades aterrissaram no app oficial da Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), no Tinder, no Dropbox e no Vimeo. Vamos a elas?

WWDC

Sempre que nos aproximamos de uma WWDC surgem dúvidas de como acompanhar o evento anual da Apple, focado nas novidades de software da companhia. A keynote inaugural do evento é normalmente é transmitida no site da Apple e por um aplicativo dedicado para Apple TVs, mas os vídeos das sessões do evento (que acontece durante uma semana) você pode conferir nesse app oficial.

Nesta semana, a Maçã atualizou seu aplicativo com suporte para dois novos idiomas (japonês e chinês simplificado) — até então ele estava disponível somente em inglês. Além disso, o app ganhou suporte ao Handoff, tecnologia da Maçã que começar a fazer algo em um dispositivo e continuar de onde parou em outro aparelho (compatível) conectado ao mesmo ID Apple.

Por fim, foram corrigidos alguns erros e o app ganhou outras melhorias internas. A WWDC19 acontecerá entre os dias 3 e 7 de junho, em San Jose, e você também poderá acompanhar tudo pelo MacMagazine, é claro.

Tinder

Com a disseminação dos aplicativos de namoro mundo afora, os desenvolvedores dessas plataformas tiveram que pensar em alternativas para continuar atraindo o público crescente. Nesse sentido, o Tinder (um dos apps mais populares do segmento) adotou um novo recurso que estava fazendo bastante sucesso por aí, o “Modo Festival”, como informou o TechCrunch.

Mais precisamente, a opção foi desenvolvida para conectar pessoas que deverão participar de um mesmo festival, show ou qualquer outro evento de música. O recurso está sendo lançado em parceria com empresas de entretenimento de grandes festivais dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, inicialmente. Não há previsão de quando o recurso chegará em terras tupiniquins.

Dropbox

O serviço de armazenamento na nuvem atualizou seu software para iOS com algumas novidades bem interessantes, relacionadas principalmente a compartilhamento de arquivos e a armazenamento de fotos do dispositivo.

Nesse sentido, agora é possível controlar melhor quem e por quanto tempo as pessoas convidadas para um compartilhamento de arquivo podem acessar seu conteúdo, incluindo senhas, prazos de validade e opção para desativar downloads. Esse recurso, no entanto, está disponível para assinantes do Dropbox Professional e Business.

Clientes dos planos acima, bem como do Dropbox Plus, ganharam outra novidade: agora, é possível enviar todas as imagens do Rolo da Câmera ou apenas as fotos mais recentes para o serviço, seja imagens editadas ou não. O recurso funciona de forma semelhante ao iCloud, realizando um backup completo das imagens do seu dispositivo na nuvem.

Vimeo

O app da rede social de vídeos foi contemplado com o novo recurso do serviço, as vitrines. Anteriormente conhecidos como álbuns, as vitrines funcionam como playlists de vídeos organizadas pelo usuário para que possam ser visualizadas e/ou compartilhadas de uma só vez.

Além disso, o usuário possui total controle sobre a personalização das vitrines, podendo fazer delas justamente o que nome promete. Segundo o Vimeo, as vitrines ganharão ainda novidades em breve. Veremos. 😉