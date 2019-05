Apple Carnegie Library será inaugurada no próximo dia 11; Tim Cook diz que foi a restauração “mais ambiciosa” já feita pela empresa

A Apple está trabalhando em sua novíssima loja flagship de Washington, D.C. desde meados de 2017. Recentemente, surgiu a informação de que ela abriria em breve e, agora, a data oficial foi anunciada pela Maçã.

A Apple Carnegie Library será inaugurada no dia 11 de maio, às 10h da manhã pelo horário local.

Thrilled to share the news about our new home in Washington, D.C. — Apple Carnegie Library, opening May 11. It’s an honor to continue the legacy of this beautiful building as a place where people seek knowledge and a sense of community. pic.twitter.com/xI3Hi08y7m

— Tim Cook (@tim_cook) May 1, 2019