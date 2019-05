Quem aqui lembra de um evento da Apple no qual a empresa criou dezenas de versões diferentes de convites para a imprensa? Para quem não lembra, estamos falando de diversos logos da Apple estilizados — o evento, afinal, foi palco para a apresentação dos novos iPads Pro e do Apple Pencil de segunda geração.

O desenvolvedor Pedro Carrasco resolveu pegar esses logos, dar uma bela “animada” neles e transformar tudo nisso num protetor de tela para lá de legal, disponível para quem usa o macOS El Capitan 10.11 ou superior.

Instalar o screensaver, é bem fácil: faça o download do arquivo nessa página. Por conta do sistema de proteção do macOS, clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo, depois em “Abrir”.

O sistema lhe alertará que se trata de um desenvolvedor não-identificado (se você sabe o que está baixando, como nesse caso, não há problema nenhum nisso); clique novamente em “Abrir”.

Caso você queria apagar o protetor, basta ir em Preferências do Sistema » Mesa e Protetor de Tela » Protetor de Tela. Ache o “Brooklyn”, clique com o botão direito em cima dele e, depois, na opção “Apagar Brooklyn”. Alternativamente, você pode ir em /Library/Screen Savers ou em /Users/USERNAME/Library/Screen Savers — tudo depende se você instalou o protetor apenas para o seu usuário ou para todos os usuários do Mac.

O protetor não requer conexão com a internet, conta com um temas claro/escuro, opção de escolher quais animações (entre as 62) você quer ver, repetir as que você mais curte e definir uma ordem completamente aleatória para as animações. 😉

Bacana, né?

via Redmond Pie