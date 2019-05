GameClub (re)disponibiliza jogos antigos para iOS no TestFlight

Em março passado, comentamos que o desenvolvedor GameClub havia aberto o seu programa beta para usuários e desenvolvedores que quisessem testar antigos (e novos) jogos para iOS que, em algum momento, foram “abandonados” pelos criadores originais e (literalmente) adotados pelo serviço.

Agora, os felizardos que se inscreveram e entraram para o programa beta podem testar alguns títulos clássicos e divertidos que tinham ficado na memória, como Run Roo Run, Cubed Rally World e Incoboto. Esses e outros games já estão disponíveis no TestFlight, plataforma de testes da Apple, a partir dos links abaixo:

Para instalá-los, é preciso ter sido convidado pelo GameClub para participar do programa de testes, baixar o aplicativo TestFlight e tocar em um dos links acima para abri-lo no app. Em seguida, basta tocar em “Instalar” e começar a testar os jogos.

Vale notar que o TestFlight possui um limite máximo de 10.000 participantes por programa; ou seja, se o GameClub atingir o número máximo de participantes, infelizmente aqueles que se inscreveram após perderão a chance de aproveitar as novidades antecipadamente.

O GameClub disse que adicionará novos títulos constantemente, e os usuários poderão testá-los toda semana; na próximo semana, inclusive, o jogo Super QuickHook, da RocketCat, também será disponibilizado para os testadores. Caso você esteja inscrito no programa, e possível receber notificações do TestFlight quando um novo game do GameClub estiver disponível.

Para realizar todo esse trabalho, o GameClub arrecadou US$2,5 milhões de investidores como a Watertower Ventures, a Breakway Growth Fund, a Ride Ventures, a GC Tracker e a CRCM Ventures “somente” para relançar esses jogos para iOS anteriormente indisponíveis. Além disso, eles estão trabalhando com os criadores desses games para relançá-los com mais qualidade.

Os jogos do GameClub deverão chegar à App Store em algum momento entre setembro e dezembro — talvez, com muito esforço, até mesmo a tempo do iOS 13. Por ora, a empresa não divulgou valores, mas afirmou eles não possuirão anúncios ou compras internas (aleluia).

via MacRumors, VentureBeat