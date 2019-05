Powerbeats Pro estão agora em pré-venda nos Estados Unidos

Os Powerbeats Pro, novos fones de ouvido totalmente sem fio com foco em esportes da subsidiária da Apple, foram apresentados no começo de abril. Agora, cerca de um mês depois, eles estão em pré-venda dos Estados Unidos.

Os fones estão disponíveis apenas na cor preta — as versões marfim, verde-musgo e azul-marinho só serão lançadas no meio do ano (verão do hemisfério norte). Por lá, eles custam US$249,95 (mais taxas). Encomendando hoje, os fones serão entregues entre os dias 13 e 20 de maio (frete rápido, pago) ou entre 14 e 21 de maio (frete gratuito). Ainda que a entrega mais rápida seja estimada para o dia 13, o lançamento oficial nas lojas ocorrerá no dia 10 (próxima sexta-feira), segundo informou o 9to5Mac.

Apesar de mais caros, os Powerbeats Pro têm diferenciais interessantes se comparados aos AirPods. Além de um design totalmente diferente que se prende de forma muito mais fácil à sua orelha, eles possuem uma bateria muito mais capaz, controles físicos de reprodução e volume, uma maior resistência à água/suor entre outras coisas.

No Brasil, os Powerbeats Pro ainda precisam passar pelo crivo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que sua comercialização seja liberada. Por aqui, eles sairão por R$2.149,00 (em até 12x) ou por R$1.934,10 à vista.