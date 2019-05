“Doença do loop”: Apple é processada por problemas no chip de áudio dos iPhones 7/7 Plus

Você sabe o que é a “doença do loop” (“loop disease”)? Há quase um ano, nós comentamos que um possível defeito no chip de áudio dos iPhones 7/7 Plus, quando começa a se manifestar, impede o funcionando do alto-falante em chamadas ou o uso de apps como o Gravador de Voz. Em alguns casos a coisa pode piorar, fazendo o iPhone travar intermitentemente e chegar inclusive a ficar congelado na tela de inicialização com o logo da Maçã — por isso, o nome.

Bem, a Apple até o momento ignorou o problema e não abriu o que eles chamam de “programa de substituição” para quem está sofrendo com tudo isso. Por conta desse comportamento, alguns usuários (mais precisamente três) cansaram de esperar e partiram para o ataque, abrindo uma ação coletiva contra a Maçã.

Como você pode imaginar, a ação aberta no Tribunal Distrital dos EUA (para o Distrito Norte de Illinois) pede indenização por danos e um recall para os aparelhos afetados — afirmando que a Apple sabia do problema e ocultou o defeito no hardware que torna inúteis alguns recursos de áudio dos aparelhos.

Vale notar que esse problema tem solução: algumas assistências técnicas que conseguiram resolver o defeito informaram que é preciso remover o chip de áudio e soldar um pequeno pedaço de fio entre o chip e a placa lógica – ou seja, tudo parece ser mesmo uma falha de design do produto que só se manifesta depois de bastante tempo de uso, impedindo que o cliente consiga consertar dentro da garantia de um ano do aparelho.

De certa forma, a “doença do loop” tem bastante similaridade com a “doença do touch” — ambos são causados por conta de “flexões” na estrutura do aparelho, as quais acabam danificando a comunicação dos respectivos chips com a placa lógica. No caso da “doença do touch”, contudo, a Apple colocou em prática um programa de substituição.

Veremos o desenrolar desse caso.

via AppleInsider