Which? alega que Apple superestima baterias de iPhones em ~31%

Em setembro do ano passado, realizamos uma pesquisa que possivelmente reflete a totalidade das opiniões de usuários de iPhones. Com mais de um terço das respostas, os quase 1.700 participantes da pesquisa responderam que queriam mais bateria na nova geração antes de qualquer outra novidade.

Pois bem, a Apple de certa forma cumpriu esse desejo. É difícil ver algum dono de iPhone XS Max (bastante elogiado) ou, melhor ainda, de iPhone XR (os benchmarks não negam) reclamando de bateria. Com relação ao iPhone XS, ainda não podemos dizer o mesmo — embora tenha, sim, melhorado.

Mas a Apple ainda pode melhorar bastante nesse sentido, e temos que torcer para rumores como esse serem quentes. Todavia, pior do que não colocar baterias maiores nos iPhones, é prometer uma autonomia tal e não cumpri-la. E, segundo um estudo realizado pela Which?, é exatamente isso que a Apple está fazendo.

Conforme mostra o gráfico acima, a Apple tem superestimado as baterias de iPhones numa média de 31% — chegando a 51%(!), no caso do iPhone XR. No espectro mais otimista de todos, a Which? disse que a Apple ainda superestima em 18%.

A HTC também promete um pouco mais do que cumpre, mas surpreendentemente a Nokia, a Samsung e a Sony fazem estimativas até conservadoras. Testes da Which? com o Xperia Z5 indicaram que a Sony promete quase nove horas(!) a menos de autonomia para ele em relação à realidade, incrível.

Não duvido muito das conclusões da Which?, mas me pergunto por que ela não especificou a metodologia dos seus testes. Isso é muito importante para entendermos como ela chegou a esses números, e até para ajudar as próprias fabricantes.

A Apple concorda com isso:

Nós testamos rigorosamente nossos produtos e mantemos as nossas promessas de autonomia de bateria. Com uma forte integração entre hardware e software, o iPhone é construído para gerenciar de forma inteligente o uso de energia e maximizar a vida da bateria. Nossa metodologia de testes reflete essa inteligência. A Which? não compartilhou sua metodologia conosco, então não podemos comparar os resultados deles com os nossos. Nós compartilhamos nossa metodologia para testes, a qual publicamos em detalhes aqui.

Ainda assim, não é à toa que a Apple oferece versões da Smart Battery Case para os três modelos flagship atuais. 🤷🏼‍♂️

