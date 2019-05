Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 28 de abril a 5 de maio

“Doença do loop”: Apple é processada por problemas no chip de áudio dos iPhones 7/7 Plus Você sabe o que é a “doença do loop” (“loop disease”)? Há quase um ano, nós comentamos que um possível defeito no chip de áudio dos iPhones 7/7 Plus, quando começa a se manifestar, impede o funcionando do alto-falante em chamadas ou o uso de apps como o Gravador de Voz. Em alguns casos a […]

Which? alega que Apple superestima baterias de iPhones em ~31% Em setembro do ano passado, realizamos uma pesquisa que possivelmente reflete a totalidade das opiniões de usuários de iPhones. Com mais de um terço das respostas, os quase 1.700 participantes da pesquisa responderam que queriam mais bateria na nova geração antes de qualquer outra novidade. Pois bem, a Apple de certa forma cumpriu esse desejo. […]

Mural MM, edição LXXIII Todo sábado, nós publicamos um novo Mural MM aqui no site. Esta é a edição LXXIII. Funciona assim: semanalmente, selecionamos no Instagram cinco fotos de leitores do MacMagazine marcadas com a hashtag #MuralMM (de contas públicas e de preferência sem filtro) e que tenham, obviamente, sido tiradas com iPhones. Simples, assim! Confira as de hoje: […]