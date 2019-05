Add-ons do Firefox deixaram de funcionar no fim de semana; Mozilla libera correção

Desde a última sexta-feira (3/5) e ao longo do fim de semana, usuários do Mozilla Firefox em todas as plataformas passaram por maus bocados: as extensões do navegador (popularmente conhecidas como add-ons) simplesmente deixaram de funcionar e sumiram sem razão aparente. Com isso, utilitários cruciais para a navegação dos usuários, como bloqueadores de conteúdo, gerenciadores de senhas e protocolos de acesso tornaram-se inacessíveis.

A Mozilla se mobilizou para corrigir o problema, e um primeiro patch foi liberado no sábado à noite para fazer as extensões voltarem a funcionar. Havia um problema, entretanto: o conserto abrangia apenas a versão mais recente do Firefox (66), deixando de fora usuários de edições mais antigas do navegador.

Ontem (5/5), a Mozilla começou a distribuir mais um ciclo de correções para atender a uma parcela maior de usuários, mas a questão ainda não estava totalmente resolvida. Hoje, finalmente, a fundação emitiu um patch que conserta o problema para a grande maioria dos usuários do navegador — exceto aqueles que utilizam o Firefox em versões muito antigas, por qualquer motivo que seja.

Segundo a Mozilla, a falha foi desencadeada porque as extensões do Firefox precisam ser digitalmente assinadas para funcionar, o que aumenta a segurança dos utilitários; o certificado emitido pela fundação que interage com essas assinaturas e as autentica expirou, impossibilitando o funcionamento dos add-ons.

Em um post no blog oficial da fundação, o gerente de produtos da Mozilla responsável pelos add-ons, Kevin Needham, afirmou que os usuários não precisam fazer nada para ter a correção aplicada em seus navegadores, já que ela é instalada automaticamente. O executivo orientou também que as extensões não devem ser apagadas ou reinstaladas como tentativa de conserto do problema, já que esses atos podem causar novos conflitos de funcionamento.

Alguém aí que passou pelo problema pode atestar que já está mesmo tudo ok?

via CNET