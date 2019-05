Microsoft mostra seu navegador Edge rodando no macOS

Recentemente, a Microsoft informou que o seu navegador Edge seria renovado com o engine do Chrome e que, depois de muito tempo, a empresa voltaria a oferecer seu browser para o macOS. Ainda que a empresa não tenha estipulado datas nem nada próximo disso, hoje ela compartilhou um pequeno teaser do Edge rodando no sistema operacional desktop da Apple.

A “revelação” foi feita durante a Build 2019, conferência da empresa para desenvolvedores. Nela, a Microsoft mostrou mais detalhes do Edge no Windows e o visual do navegador para Mac.

Para o The Verge, tudo indica que usuários poderão colocar as mãos na versões Canary e Dev do Edge muito em breve (tanto no Windows quanto no macOS).

Ainda segundo o site, a implementação do Chromium no Edge mostrou boas melhorias de desempenho e confiabilidade no Windows. Resta saber se veremos melhorias similares no macOS. Independentemente disso, quem optar pelo navegador terá alguns serviços da Microsoft/integrações (coleções, recursos de privacidade, modo Internet Explorer, compatibilidade com extensões e mais) como diferenciais.

O Edge será o primeiro navegador da Microsoft para Macs desde que o Internet Explorer recebeu sua última atualização, há quase 16 anos. Aos que não utilizavam Macs nessa época, o Internet Explorer foi o navegador padrão dos computadores da Maçã entre 1998 e 2003; em 2003, a Apple lançou o Mac OS X Panther trazendo o Safari, que desde então é o browser oficial do sistema.

via MacRumors