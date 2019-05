Agora é possível anexar mídia a RTs no Twitter; SketchBook, iFood e Banco do Brasil são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações mais bacanas de aplicativos populares na App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Twitter

A rede social do passarinho adicionou um recurso há muito pedido pelos usuários. Botão de “editar”? Não, não: é a possibilidade de adicionar imagens, GIFs ou vídeos a um retweet.

Today we are introducing an update you’ve been waiting for — drum roll please — Retweet with GIF, photos, and video! 🎉 Read on to get the behind-the-scenes process of why and how we designed this feature. https://t.co/UMMPkhoaFL — Twitter Design (@TwitterDesign) May 6, 2019

Hoje nós apresentamos uma atualização que vocês estavam esperando bastante — rufem os tambores: retweets com GIFs, fotos e vídeos! Continue lendo para entrar nos bastidores do porquê e de como nós projetamos esse recurso.

Nos tweets seguintes, a equipe de design da rede explicou os desafios para implementar a novidade: era necessário criar uma solução que indicasse visualmente que aqueles dois conteúdos (mídia e postagem reproduzida) fazem parte da mesma postagem de um usuário, o que, no fim das contas, gerou um visual onde a imagem fica exposta em tamanho maior, na parte de cima, com o RT condensado na parte inferior.

É muito simples anexar um conteúdo multimídia ao seu RT: ao tocar na opção “Retweetar com comentário”, basta ir ao seletor de imagens e vídeos, como você faz num tweet qualquer, e escolher a mídia desejada.

É bom notar que, por enquanto, a novidade ainda não está habilitada no Twitter padrão para navegadores — apenas o novo design da rede, já disponível para alguns usuários, já conta com o suporte aos RTs com multimídia. Os aplicativos para iOS e para Android já foram atualizados com suporte à novidade.

Autodesk SketchBook

O aplicativo de ilustração e desenho da gigante de software ganhou boas novidades recentemente nas suas versões para iOS, Windows e Android. Querem um exemplo? No mundo da Maçã, temos agora suporte aos iPads Pro mais recentes e ao Apple Pencil de segunda geração, com direito aos dois toques na superfície do lápis para alternar entre a ferramenta mais recente e a borracha.

O SketchBook 5.0 ganhou também vários recursos relacionados a perspectiva, como guias com um, dois ou três pontos, a opção de travar uma perspectiva, uma nova ferramenta para deixar a linha do horizonte sempre visível e muito mais. Temos ainda uma nova régua curva para desenho preciso de formas sinuosas.

iFood

Um dos principais aplicativos de delivery do Brasil, por sua vez, ganhou uma novidade visual que torna sua navegação muito mais fácil. Com o iFood 9.0, temos agora a tab bar, uma barrinha inferior com as quatro principais funções do aplicativo: Início (com destaques, categorias, últimos restaurantes, etc.), Busca, Pedidos e Perfil.

Certamente, bem melhor navegar dessa forma.

Banco do Brasil

O recém-renovado aplicativo do BB continua recebendo bons aprimoramentos. Agora, em sua versão 7.4, ele traz melhorias na abertura de contas e pedidos de cartão, ajustes no processo de abertura de contas, alterações no chat com gerentes e, é claro, correções gerais de falhas.