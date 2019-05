Alerta: golpe usa o nome do MacMagazine para tentar roubar login do iCloud via WhatsApp

Nós já fizemos inúmeros alertas sobre ataques de phishing aqui no site, mas desta vez um novo golpe aplicado via WhatsApp está usando o nome e a credibilidade do MacMagazine para tentar ludibriar usuários que perderam ou tiveram seus iPhones roubados.

Conforme mostram as screenshots abaixo, o criminoso se identifica como do departamento de “Achados e Perdidos” do Fórum MacMagazine, exigindo que a pessoa preencha um formulário com seus dados de login do iCloud de forma a recuperar o aparelho.

Obviamente, nós do MM não prestamos nenhum serviço de recuperação de aparelhos e nem nós nem nenhuma empresa pode exigir dados de login do iCloud para ajudar na recuperação de um dispositivo. O efeito disso é justamente o inverso: permitir que o criminoso desbloqueie o aparelho encontrado/roubado e possa usá-lo/vendê-lo livremente. Isso, é claro, sem falar no risco de você ter seus dados pessoais expostos.

A eficácia de golpes assim se apoia no fato de as pessoas estarem extremamente vulneráveis nos momentos de perda/roubo de seus aparelhos, ainda mais de algo caro como um iPhone. No desespero, muitos não pensam em quão absurdo é o que está sendo exigido e acabam caindo no golpe, dando seus dados de mão beijada para os criminosos.

Tenha isso sempre em mente e não facilite! Nunca compartilhe seus dados de login do iCloud com ninguém, seja por email, telefone, WhatsApp ou algum link qualquer de formulário online.