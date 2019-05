Apple expande parceria com a SAP, focando em soluções de realidade aumentada

Os laços entre a Apple e a SAP, a gigante alemã do software empresarial, estão cada vez mais atados — e, por consequência, inserindo a Maçã ainda mais no mercado corporativo, outrora inexplorado por Cupertino. Hoje, as empresas anunciaram uma expansão da parceria focada em dois pontos importantes: aprendizado de máquina e realidade aumentada.

A ideia da nova parceria é fazer com que empresas ao redor do mundo usem o máximo de seus Macs, iPhones e iPads com acesso às tecnologias acima citadas. Por exemplo, funcionários de uma loja podem usar iPhones e o ARKit para ajudar na organização de prateleiras, enquanto mecânicos podem usar a inteligência artificial dos iPads para ajudar a reconhecer e resolver problemas em veículos.

A SAP contribuirá para que o processo de criação de aplicativos e processos para empresas seja o mais intuitivo e fácil possível, enquanto a Apple fornecerá as ferramentas certas e os equipamentos para concretizar a nova iniciativa.

Tim Cook, que esteve na conferência Sapphire Now (em Orlando, Flórida) para anunciar a novidade, comemorou a nova parceria no Twitter:

Thanks @BillRMcDermott and @SAP for the warm welcome at #SAPPHIRENOW. Can’t wait to see the next generation of iOS enterprise apps powered by machine learning! pic.twitter.com/paMRBPPyZ8 — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2019

Obrigado, @BillMcDermott e @SAP, pela recepção calorosa na #SAPPHIRENOW. Mal posso esperar para ver a próxima geração de apps empresariais para iOS movidos a aprendizado de máquina!

Os frutos da nova parceria da Apple com a SAP deverão começar a surgir já nos próximos meses — e certamente se beneficiarão ainda mais das novidades que a Maçã está guardando na manga para apresentar na próxima WWDC. Bacana, não?

via AppleInsider