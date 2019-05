Apple libera quintas versões beta do iOS 12.3, do macOS Mojave 10.14.5, do watchOS 5.2.1 e do tvOS 12.3

Praticamente uma semana após as quartas, a Apple liberou hoje as quintas versões beta do iOS 12.3 (compilação 16F5155a ), do macOS Mojave 10.14.5 ( 18F131a ), do watchOS 5.2.1 ( 16U5113a ) e do tvOS 12.3 ( 16M5151a ).

Além deles, a Apple disponibilizou também o Apple TV Software 7.3 beta 4 (compilação 12H841 ).

Como comentamos, as primeiras versões de testes do iOS 12.3 e do tvOS trouxeram o renovado app Apple TV. No iOS/tvOS 12.3 beta 4, a Maçã adicionou a HBO ao recurso “Apple TV Channels”, como informou o MacRumors — uma das novidades do Apple TV pela qual é possível assinar e degustar conteúdo de outros serviços.

Essas novas compilações do iOS, do macOS e do tvOS deverão pintar muito em breve também no Apple Beta Software Program (o watchOS não faz parte dele).

E, como sempre, caso surjam mais novidades relevantes, informaremos aqui. 😉