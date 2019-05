Apps de namoro são removidos da App Store por permitirem entrada de crianças

Apps de namoro são um terreno complicado: há os consolidados e razoavelmente seguros, como o Tinder ou o OkCupid, e há os de menos visibilidade (e, consequentemente, menos escrutínio por parte do público e de especialistas) que podem deitar e rolar com políticas ou práticas esquisitas.

Recentemente, como informou a CNBC, três desse segundo tipo foram removidos da App Store e do Google Play por um motivo muito sério: permitir a entrada de menores de 13 anos.

Os apps em questão (Meet24, Meet4U e FastMeet) são desenvolvidos por uma empresa ucraniana chamada Wildec e permitiam que crianças abaixo dos 13 anos se inscrevessem em seus serviços e fossem contatadas por usuários de qualquer idade. Pior: os aplicativos gravavam as informações de localização das crianças em tempo real, o que permitia que usuários adultos identificassem os perfis infantis por idade e proximidade.

Isso, claro, representa uma violação flagrante da COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act, ou Ato de Proteção da Privacidade Online de Crianças), e pessoas adultas que entraram em contato com essas crianças sofrerão ações criminais.

A Federal Trade Commission (agência reguladora dos EUA) enviou uma carta à Wildec, apontando as infrações e exigindo que a entrada de crianças nos apps fosse proibida; enquanto isso, Apple e Google removeram os aplicativos das suas lojas. De acordo com a agência, eles podem voltar à App Store e ao Google Play no futuro, contanto que permitam o uso apenas de adultos.

É bem verdade que tanto a Apple quanto o Google tinham, em teoria, que ter verificado isso antes da FTC; ambas as lojas, afinal, proíbem terminantemente apps de namoro que permitam a entrada de crianças. Que os aplicativos ainda estavam lá é um sinal de que as empresas não estão fazendo um trabalho tão bom de fiscalização quanto deveriam para um assunto tão delicado — e, também, um sinal de que pais e responsáveis devem ficar mais atentos que nunca em relação ao que os infantes estão fazendo na rede.

