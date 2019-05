Conceito do watchOS 6 vem com ótimas ideias para o Apple Watch

Ontem nós divulgamos as apostas de Mark Gurman, da Bloomberg, para os próximos sistemas operacionais da Apple que serão apresentados na WWDC19, em junho próximo. Entre as possíveis novidades, Gurman destacou alguns possíveis recursos bem interessantes do watchOS 6, incluindo uma App Store nativa, além dos novos apps Gravador de Voz e Livros.





Para nos amenizar o trabalho de imaginar como essas funções (e serviços) seriam representadas no Apple Watch, o designer Jake Sworski divulgou um conceito do watchOS 6 que inclui uma série de novidades para o relógio, como novos mostradores, app Atividades com mais opções de anéis, além, é claro, dos apps Gravador de Voz e Livros.

Entre as novidades (muito) bem-vindas, o designer imaginou um novo app Corpo (Body) que facilita acompanhar os registros das suas medidas como altura, peso e índice de massa corporal (IMC) no Apple Watch. Ademais, Sworski pensou na possibilidade de um app de nutrição dedicado que permitiria ao usuário registrar as calorias ingeridas durante o dia diretamente do punho.

Semelhantemente a vários outros conceitos para o watchOS (não necessariamente para a próxima versão do software), Sworski imaginou como seria um recurso de monitoramento de sono no Apple Watch. Nesse sentido, a partir do app Sono (Sleep), usuários poderiam acompanhar a variação da frequência cardíaca durante a noite, o tempo total na cama, entre outros dados.

Com relação aos mostradores, Sworski navegou pelos recursos de tempo e localização para criar opções bem úteis. Além disso, ele transpôs as imagens de fundo dinâmico do iOS para o watchOS e imaginou novos mostradores animados com personagens famosos do cinema, além de novas imagens em time-lapse.

Outras novidades imaginadas pelo designer incluem uma Central de Controle redesenhada e um novo recurso que permite controlar outros dispositivos conectados ao mesmo ID Apple, ou a partir do AirPlay 2, pelo Apple Watch. No mais, o conceito também mostra um app Calendário expandido, bem como novos aplicativos Notas (Notes), Casa (Home), Fotos (Photos) e até mesmo uma versão do Safari desenvolvida especialmente para o relógio.

Confira o conceito completo:

















































Não há como ter certeza das novidades que Apple está guardando para o watchOS 6 e, consequentemente, para o Apple Watch; mas o fato é que, com alguns dos recursos imaginados pelo designer, o gadget poderia se tornar ainda mais autônomo e depender cada vez menos do iPhone.

O que acharam? 😉

via 9to5Mac