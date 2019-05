Novo conceito para o iOS 13 foca-se em um possível Finder para iPad

Designers criando conceitos para o futuro iOS 13 não faltam na internet: nós mesmos já destacamos um punhado deles, cobrindo diversos pontos que os usuários esperam na próxima atualização do sistema operacional móvel da Apple. Recentemente, o designer Daniel Korpai resolveu abraçar a tarefa com um foco deveras particular: uma versão do Finder para o iPad.

Na visão de Korpai, o Finder para iPad teria várias das habilidades da sua contraparte para Mac. Notadamente, o aplicativo poderia gerenciar os arquivos presentes no seu dispositivo e em localizações externas, como serviços da nuvem e volumes externos — porque sim, o conceito prevê ainda que o iPad passe a aceitar volumes como HDDs externos e pendrives.

Teríamos aqui uma barra lateral (de tamanho ajustável) que mostraria suas pastas, volumes e localizações na nuvem; uma barrinha adaptável na parte inferior mostraria o espaço total e disponível naquele volume específico. O Finder para iPad traria suporte a abas e teria até mesmo uma versão própria do Quick Look, para visualização rápida de arquivos.

O Finder integrar-se-ia perfeitamente, claro, com os demais aplicativos do iPad e os recursos de multitarefa do tablet, permitindo facilmente que os usuários arrastassem e soltassem arquivos em qualquer lugar ou mantivessem uma janela do gerenciador em Slide Over para acesso rápido. É bom notar que o conceito de Korpai incorpora ideias apresentadas anteriormente em outro projeto, que comentamos aqui.

Como nem só de Finder se faz o mundo, o conceito de Korpai adiciona outras novidades que todo mundo quer ver no iOS. Notadamente, teríamos aqui um aguardadíssimo Modo Escuro que afetaria toda a interface e deixaria o sistema móvel da Maçã ainda mais próximo do macOS.

E aí, curtiram?

via 9to5Mac