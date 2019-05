Promoções do dia na App Store: Union, Polarr Memoir, Secret Folder e mais!

Apple expande parceria com a SAP, focando em soluções de realidade aumentada Os laços entre a Apple e a SAP, a gigante alemã do software empresarial, estão cada vez mais atados — e, por consequência, inserindo a Maçã ainda mais no mercado corporativo, outrora inexplorado por Cupertino. Hoje, as empresas anunciaram uma expansão da parceria focada em dois pontos importantes: aprendizado de máquina e realidade aumentada. A […]

Google anuncia novos Pixel 3a, Android Q e melhorias em privacidade nos seus produtos Acabou há poucas horas a conferência de introdução do Google I/O 2019, o enorme evento de desenvolvedores da gigante de Mountain View. As novidades apresentadas este ano podem não ser tão extensas ou bacanas como em 2018, mas nem por isso deixam de ser dignas de destaque: entre elas, temos novos smartphones “baratos” com câmeras […]