Apple Pay está agora disponível na Islândia!

Mais um membro do time de Jony Ive deixa a Maçã; Apple Music contrata executiva do Google As movimentações de empregados chegando ou deixando Cupertino continua a toda, e cá estamos nós para fazer um novo apanhado das mais relevantes destas últimas semanas. Miklu Silvanto Jony Ive perdeu mais um membro do seu time de desenho industrial, após a saída de três no final do mês passado. Miklu Silvanto foi contratado pelo […]

Render de novo iPhone XR mostra módulo de câmera maior e duas lentes Praticamente desde o lançamento dos iPhones XS, XS Max e XR, em setembro passado, acompanhamos rumores e conceitos que imaginam a próxima versão do gadget carro-chefe da Apple. Entre as novidades especuladas, o sucessor do iPhone XR deverá ser equipado com duas câmeras traseiras, dando ao dispositivo o mesmo número de lentes dos iPhones X, […]

Apple expande parceria com a SAP, focando em soluções de realidade aumentada Os laços entre a Apple e a SAP, a gigante alemã do software empresarial, estão cada vez mais atados — e, por consequência, inserindo a Maçã ainda mais no mercado corporativo, outrora inexplorado por Cupertino. Hoje, as empresas anunciaram uma expansão da parceria focada em dois pontos importantes: aprendizado de máquina e realidade aumentada. A […]