Como ajustar o brilho, os sons e o tato do Apple Watch

Usar o Apple Watch é tão intuitivo e simples quanto o próprio iPhone. Contudo, existem alguns recursos do relógio que podem passar despercebidos por muitos usuários, incluindo funções simples como ajustar o brilho, os sons e o tato (respostas táteis) do gadget.

Vale a pena notar que todas as configurações do app Ajustes do Apple Watch podem ser acessadas também a partir do iPhone emparelhado com o relógio. Neste tutorial, vamos explicar como configurá-las sem a necessidade de usar o iPhone.

Ajustar o brilho

Abra o app Ajustes e gire a Digital Crown (ou deslize para baixo) até visualizar o menu “Brilho e Texto”. Na opção “Brilho” toque no sinal de luz menor (à esquerda) ou de luz maior (à direita), ou gire a Digital Crown para aumentar ou diminuir o brilho da tela.

Nessa mesma tela é possível ajustar, ainda, o tamanho do texto de apps compatíveis com Fonte Dinâmica: basta tocar em “Tamanho” e ajustar, a partir dos controles na tela (ou pela Digital Crown), o melhor tamanho da letra para a sua leitura.

Ajustar o som

No app Ajustes, toque em “Sons e Tato”. Na opção “Volume de Alerta”, toque nos ícones de volume (ou gire a Digital Crown) para ajustar os sons do dispositivo. Caso prefira, também é possível ativar o Modo Silencioso a partir do controle deslizante (contudo, esse ajuste pode ser ativado/desativado também por meio da Central de Controle do relógio).

Ajustar o tato

Para ajustar a intensidade dos toques no pulso que o Apple Watch usa para notificá-lo sobre alertas, abra o menu “Sons e Tato” (como no tópico anterior) e desça até a opção “Tato”. Em seguida, selecione entre as opções “Padrão” ou “Proeminente”.

No Apple Watch Series 4 é possível, ainda, configurar uma opção de resposta tátil extra. Nesse sentido, nas configurações de “Sons e Tato” do app Ajustes, é possível desativar (ou ativar) o tato da Digital Crown durante as rolagens.

Gostou dessas dicas? Esperamos que sim! 😊