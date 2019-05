MacMagazine no Ar #321: baterias de iPhones, “Doença do loop”, detalhes sobre os novos sistemas e mais!

Vendas globais de iPads crescem, mas mercado de tablets continua em retração O mercado de tablets é uma criatura com particularidades deveras notáveis. Ao contrário dos de smartphones, PCs ou mesmo relógios inteligentes, temos aqui uma situação consolidada com duas empresas (Apple e Microsoft) encontrando sucesso nas esferas mais caras, enquanto todas as outras disputam consumidores nas faixas de preço inferiores. Os números mais recentes da Strategy […]

Oprah poderá ter programa de entrevistas no Apple TV+; diretor de “O Rei Leão” produzirá documentário pré-histórico O Apple TV+ ainda tem uns bons meses antes de chegar às ávidas mãos do público, mas isso não significa que as notícias relacionadas à futura plataforma de conteúdo original da Maçã estão desacelerando — muito pelo contrário. Vamos passar pelas mais recentes. Oprah Winfrey A rainha da TV americana é um dos “medalhões” do […]

Novo sobrevoo de drone mostra palco colorido no meio do Apple Park Quem diria! Após quase seis meses(!) do penúltimo vídeo, Duncan Sinfield tomou coragem e voltou com seu drone ao Apple Park. E que surpresa: embora não haja nada de novo na estrutura do prédio em si, até porque no fim do ano passado ele já estava prontinho, Sinfield avistou ali no meio da “espaçonave” um […]