Mais um membro do time de Jony Ive deixa a Maçã; Apple Music contrata executiva do Google

As movimentações de empregados chegando ou deixando Cupertino continua a toda, e cá estamos nós para fazer um novo apanhado das mais relevantes destas últimas semanas.

Miklu Silvanto

Jony Ive perdeu mais um membro do seu time de desenho industrial, após a saída de três no final do mês passado.

Miklu Silvanto foi contratado pelo Samara (mais especificamente, para a sua iniciativa interna “Backyard” — focada em criar novos estilos modernos de residências), estúdio de design do Airbnb, segundo noticiou o Dezeen. Ele estava há oito anos na Apple.

Formado pelo Royal College of Art de Londres (Reino Unido), Silvanto tem 38 anos e trabalhava no seleto grupo liderado por Ive desde que saiu da sua agência de design aivan!, em setembro de 2011.

Lindsay Rothschild

Enquanto uns vão, outros vêm: Lindsay Rothschild acaba de ser nomeada chefe de Serviços Criativos para Publicações na América do Norte para o Apple Music — conforme noticiou a Variety.

Rothschild vem do Google, onde trabalhava com relações com compositores e publishers para o YouTube e também com o desenvolvimento de negócios de publicação musical quanto no YouTube quanto no Google Play.

De 2013 a 2015, a executiva gerenciou o desenvolvimento de produtos para o Disney Music Group & Disney Theater Group. Ela também trabalhou por alguns anos no Warner Music Group, ou seja, tem experiência de sobra.

John Wu

Tem novo estagiário na área: John Wu, criador do Magisk, passará ao menos quatro meses experimentais em Cupertino.

So yeah, it's official. I'll be working @Apple for the next 4 months as an intern. Heading straight to the dark side.#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/12trP3ZG6h — John Wu (@topjohnwu) May 4, 2019

Wu é bastante conhecido no mundo Android por entusiastas que curtem mexer no root do sistema, bem como criar ROMs personalizadas — meio que como fazer “jailbreak” no mundo Android.

As realizações de Wu devem ter chamado atenção da Apple, até por só ter 23 anos de idade. Tomara que ele contribua com algo bacana por lá! 😉

