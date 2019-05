Novo sobrevoo de drone mostra palco colorido no meio do Apple Park

Quem diria! Após quase seis meses(!) do penúltimo vídeo, Duncan Sinfield tomou coragem e voltou com seu drone ao Apple Park.

E que surpresa: embora não haja nada de novo na estrutura do prédio em si, até porque no fim do ano passado ele já estava prontinho, Sinfield avistou ali no meio da “espaçonave” um palco todo colorido para um evento especial interno.

Já dava para ver essa área “aberta” ali no meio (sem árvores) em outros vídeos, e agora fica mais compreensível o seu propósito. Além do palco em si, foram instalados refletores em volta do espaço para iluminar qualquer que seja a atração que está sendo preparada para empregados.

Não é incomum que a Apple traga bandas/artistas para fazerem shows em seus campi, mas certamente um espaço dedicado a isso dentro do Apple Park torna tudo mais bacana.

E, não sei vocês, mas eu continuo não me cansando de apreciar a magnitude de todo o local (mesmo já tendo estado lá pessoalmente). É… estonteante.