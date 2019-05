Render de novo iPhone XR mostra módulo de câmera maior e duas lentes

Praticamente desde o lançamento dos iPhones XS, XS Max e XR, em setembro passado, acompanhamos rumores e conceitos que imaginam a próxima versão do gadget carro-chefe da Apple. Entre as novidades especuladas, o sucessor do iPhone XR deverá ser equipado com duas câmeras traseiras, dando ao dispositivo o mesmo número de lentes dos iPhones X, XS e XS Max.

Nesse sentido, o portal Pricebaba divulgou hoje, em parceria com o @OnLeaks (que acertou em cheio o design dos novos iPads Pro), uma série de renders, além do vídeo 360º acima, do que alguns rumores chamam de “iPhone XE”.

O conceito segue os principais rumores acerca do próximo lançamento da Apple, incluindo um módulo de câmera quadrado maior para abrigar as duas lentes traseiras, o microfone e o flash LED . Vale notar, contudo, que as lentes não são protegidas pela mesma camada de vidro, como nos iPhones atuais, sendo separadas por um pequeno espaço.

A principal mudança do iPhone XR para o seu sucessor seria, inicialmente, a câmera traseira. Recentemente, o analista Ming-Chi Kuo disse que todos os novos modelos (incluindo a próxima versão dos iPhones XS e XS Max) contarão com um novo sensor de 12 megapixels na câmera TrueDepth; no entanto, isso não deverá afetar a disposição ou tamanho do recorte frontal dos dispositivos, como visto nesses renders.

A Apple também deverá aderir ao mesmo entalhe na telona da frente, que abrigará os componentes do módulo de Face ID. De acordo com o @OnLeaks, a tela do iPhone XR 2019 medirá 6,1 polegadas. Como o tamanho da tela é o mesmo do ano passado, também podemos esperar que o modelo 2019 tenha o mesmo display de LCD com uma resolução de 1792×828 pixels.

Quanto às (possíveis) especificações do novo iPhone XR, os rumores dão conta de que o gadget, como seus irmãos mais caros, será alimentado pelo suposto “A13 Bionic”. O novo chip deverá ser desenvolvido a partir da tecnologia de 7nm+ da TSMC, o que poderá oferecer um aumento significativo no desempenho em relação ao A12 (como sempre).

O Pricebaba especula, ainda, que a capacidade da bateria do sucessor do iPhone XR será praticamente idêntica à da versão atual. Além disso, a possibilidade de a Apple incluir um carregador de 18W com o modelo que será lançada este ano é muito pequena (talvez apenas nos modelos mais caros).

via AppleInsider