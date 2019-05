Apple divulga fotos internas da belíssima loja da Carnegie Library em Washington, D.C.

Há alguns dias, a Apple confirmou que inaugurará sua belíssima loja da Carnegie Library em Washington, D.C., neste sábado (11/5).

Já tínhamos visto uma foto exterior da loja similar à do topo deste artigo, mas agora a Apple revelou imagens do interior da loja para matar a nossa curiosidade.

“É a maior restauração histórica já feita pela Apple”, disse a empresa num comunicado para a imprensa. A biblioteca foi originalmente fundada por Andrew Carnegie, em 1903.

Pelo tamanho da loja, dá para imaginar que seu staff não será pequeno. A Apple contratou (ou remanejou) 225 profissionais para o espaço, falantes de 27 idiomas diferentes — sendo que mais de 20 deles são fluentes na língua de sinais americana (American Sign Language, ou ASL).

Além da loja em si, no piso térreo, o segundo andar do prédio ainda abrigará o Centro Histórico de DC, que inclui a Biblioteca de Pesquisa Kiplinger, três galerias e uma loja do museu.

“Sejam consumidores vindo explorar novos produtos, visitar um dos nossos Geniuses ou libertar sua criatividade numa sessão do Today at Apple, a Apple Carnegie Library é um lugar para todos”, disse Deirdre O’Brien, vice-presidente sênior de varejo + pessoas na Apple. “Estamos ansiosos em compartilhar esse espaço magnífico com todos os nossos visitantes em Washington, D.C., e prover uma nova casa de inspiração para a próxima geração.”

O projeto todo da Apple Carnegie Library é mais uma parceria entre o diretor de design da Maçã, Jony Ive, com o escritório de arquitetura Foster + Partners.

“Eu amo a sinergia entre o velho e o novo, a justaposição da estrutura histórica e do design contemporâneo”, declarou Ive. “Em sua ‘nova’ fase da vida, a Apple Carnegie Library será uma forma de todos compartilharmos nossas ideias e excitação sobre os produtos que criamos, enquanto damos às pessoas um senso de comunidade, encorajando e nutrindo criatividade. Foi uma honra significativa restaurar a Carnegie Library para o povo de Washington, D.C.”

A grande entrada da loja, na K Street, foi totalmente revitalizada e há também uma nova escadaria enorme no Mount Vernon Place. Boa parte do interior é iluminado de forma totalmente natural.

Aos que estiverem na capital americana, a Apple Carnegie Library estará aberta a partir das 10h da manhã deste sábado, 11 de maio.