Apple remove monitores 4K e 5K da LG da sua loja online americana

Após mais de dois anos à venda na Apple Online Store, os monitores UltraFine 4K e 5K da LG começaram a ser removidos das lojas da Maçã. Diferentemente do modelo 4K, que foi completamente varrido da loja americana, a versão 5K ainda está listada — porém sem disponibilidade em estoque.

Curiosamente, ambos os monitores (UltraFine 4K e 5K) ainda estão disponíveis para compra pela loja online brasileira. Nesse sentido, é provável que a Maçã tenha descontinuado o produto e continuará vendendo apenas as unidades ainda em estoque; afinal, já faz algum tempo que a companhia vende os monitores da linha.

Tanto o monitor 4K quanto o 5K foram projetados pela LG em parceria com a Apple, para serem usados com os MacBooks Pro de 13 e 15 polegadas de 2016 — os primeiros a suportarem a tecnologia Thunderbolt 3. Nós, inclusive, fizemos um review da versão 5K.

Mais precisamente, o monitor 5K possuí 27 polegadas e uma resolução de 5120×2880 pixels, ampla gama de cores (P3) e 85W de fornecimento de energia para recarregar o MacBook Pro. Nos Estados Unidos, esse modelo continua disponível em lojas de terceiros, como a B&H, a Best Buy e a Amazon; o modelo 4K também está disponível nessas lojas.

Com a descontinuação do Thunderbolt Display, em 2016, a Apple abandonou o mercado de monitores e começou a trabalhar com opções de terceiros, como a linha UltraFine da LG. Isso, no entanto, poderá mudar em breve, caso as previsões do analista Ming-Chi Kuo se concretizem — na ocasião, ele sugeriu que a Apple poderá lançar um novo monitor 6K de 31,6 polegadas ainda neste ano.

Monitor UltraFine 5K de LG Preço à vista: R$ 10.349,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 958,25

Resolução: 5120×2880 pixels

Lançamento: outubro de 2016

Monitor UltraFine 4K de LG Preço à vista: R$ 5.849,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 541,58

Resolução: 4096×2304 pixels

Lançamento: outubro de 2016

