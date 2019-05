Com €119 bilhões em vendas, Apple é a maior empresa da… Irlanda?

A Apple é uma empresa com sede na Califórnia (Estados Unidos) que produz boa parte dos seus produtos por meio de parceiras na Ásia, especialmente na China. Ainda assim, por conta de algumas manobras engenhosas, a Maçã é, com folga, a maior empresa de um país que não tem nada a ver com isso: a Irlanda.

O jornal irlandês Irish Times publicou recentemente sua lista de 1.000 maiores companhias do país e, como trazido pelo Business World, colocou a Apple em um folgado primeiro lugar, com uma receita de €119 bilhões (cerca de R$572 bilhões) em 2018 — para se ter uma ideia, o segundo colocado, o Google, gerou €32 bilhões de receita no país ao longo do ano. A CRH, terceira colocada no ranking, é a maior empresa nativa/irlandesa do levantamento.

Por mais que possa parecer estranho a quem não é particularmente familiar aos negócios da Apple, a dominação da Maçã na ilha europeia é facilmente explicável: a Irlanda foi um dos primeiros países onde a empresa estabeleceu presença internacional, abrindo escritórios na cidade de Cork em 1980 — apenas quatro anos após sua própria fundação.

Hoje, a presença da Apple na Irlanda é gigantesca, com inúmeros escritórios, milhares de empregados e a única fábrica totalmente própria no mundo — de onde saem unidades personalizadas do iMac para consumidores na Europa, no Oriente Médio e na África.

Mais que isso: por conta dos amplos benefícios fiscais cedidos pelo governo irlandês ao longo das décadas (que já causaram sua cota de problemas, aliás), a Apple montou uma complexa estrutura financeira que faz com que todo dinheiro gerado pela empresa fora dos Estados Unidos seja recebido na Irlanda — o que explica a receita astronômica da Maçã no país.

É curioso notar que, mesmo com essa presença quase dominadora, a Apple ainda não tem sequer uma loja oficial em território irlandês — nem em Cork, nem na capital Dublin, nem em qualquer outro lugar da ilha. 😕

via AppleInsider