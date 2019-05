iPod de primeira geração, ainda lacrado na caixa, está à venda por US$20 mil

O iPod hoje em dia pode estar quase morto, mas é inegável que a marca foi uma das principais responsáveis pela ressureição da Apple no início dos anos 2000. O aparelhinho que levava “1.000 músicas no seu bolso” virou um elemento da cultura pop, mudou o mundo da música e vendeu milhões de unidades, gerando um “filho” com capacidades telefônicas do qual você talvez já tenha ouvido falar.

Agora, você pode adquirir um verdadeiro pedaço da história — mas só se você tiver R$80 mil dando sopa por aí.

Está à venda no eBay um exemplar raríssimo do iPod de primeira geração, de 2001, ainda lacrado na sua caixa — plástico protetor e tudo. O valor pedido por seu dono, de US$20 mil, é 50x maior que o preço do aparelhinho à época do seu lançamento: US$400.

Por mais que o valor pareça um absurdo, já se cobrou mais por modelos históricos de iPods: um exemplar do especialíssimo iPod U2, por exemplo, foi vendido por nada menos que US$90 mil (cerca de R$355 mil) no eBay em 2014.

Não obstante o preço de um bom carro, o iPod original — com seus gloriosos botões físicos e a rodinha seletora mecânica (a Click Wheel surgiria no iPod mini, três anos depois) — tem uma das experiências de unboxing mais legais já feitas pela Apple — frutos de uma época que não volta mais, quando a Maçã incluía todos os acessórios e utilidades possíveis já na caixa.

Por fim, com o computador certo, você ainda pode ter as 1.000 músicas no seu bolso prometidas há 18 longos anos. Tentador, não? 🤓

via Cult of Mac