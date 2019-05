iTunes servirá de base para novo app Música no macOS 10.15

Em um artigo recente, nós comentamos que o iTunes tem tudo para ser fatiado em diversos novos apps (Música, Podcasts, etc.) no macOS 10.15. Também comentamos que esses novos apps seriam criados com base no “Projeto Marzipan” (nova tecnologia da Apple que facilita justamente a migração de aplicativos iOS para o macOS sem precisar mexer muito no código deles). Mas parece não ser o caso do futuro novo app Música (Music).

Conversando com suas fontes dentro da Apple, Guilherme Rambo, do 9to5Mac, informou que o aplicativo Música, na verdade, será uma criação nativa para macOS gerada a partir do próprio iTunes. Por conta disso, o novo software terá muitos dos recursos avançados presentes hoje no jukebox, incluindo playlists inteligentes, gerenciamento avançado da biblioteca, sincronização de dispositvos e até mesmo a opção de ler/importar músicas de CDs!

Com a separação do iTunes para basicamente todos os tipos de mídias (lembrando que teremos também o app Apple TV para macOS, pelo qual será possível assistir às séries lançadas pela Maçã), ele passará a se concentrar 100% em música e, por isso, será renomeado para… bem, Música (como no iOS).

Ainda assim, mesmo mantendo boa parte dos recursos, o iTunes como conhecemos hoje poderá continuar sendo oferecido pela Apple para quem é apegado a alguma função que não estará presente nesse novo app.