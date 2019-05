Nike usará realidade aumentada para você encontrar o tênis ideal

Em fevereiro passado, divulgamos alguns apps que utilizam os benefícios da realidade aumentada (AR) para facilitar a vida dos usuários, permitindo que eles experimentem virtualmente óculos e até mesmo tênis. No tema calçados, a Nike também aproveitou as vantagens da AR e anunciou um novo recurso alimentado pela tecnologia.

Denominado “Nike Fit”, o recurso foi anunciado hoje pela gigante do vestuário americana, como divulgou o Engadget. De acordo com a empresa, a tecnologia combina realidade aumentada, visão computacional e inteligência artificial para ajudar consumidores a encontrarem o melhor calçado sem, de fato, experimentá-lo.

Para usar o recurso — que será disponibilizado a partir de julho nos Estados Unidos, incialmente —, o usuário deverá navegar pelo app da Nike e, ao lado da ilustração de um determinado produto, tocar na nova opção para realizar a medição dos pés.

O software então reconhecerá os pés do usuário e calibrará os ajustes no app para apresentar opções de calçados personalizadas. Segundo pesquisas realizadas pela Nike, mais de 60% das pessoas usam calçados do tamanho errado, algo que a empresa pretende resolver com a novidade.

O Nike Fit mede seus pés virtualmente até o tamanho do milímetro, e pode dizer se o seu pé direito é maior que o esquerdo ou vice-versa. A empresa diz que, com base nos primeiros testes, está bastante confiante na tecnologia, tanto que planeja torná-la uma característica central de seu aplicativo — não é apenas um experimento ou uma jogada de marketing.

O recurso deverá facilitar até mesmo o sistema de compras da empresa, já que o aplicativo poderá economizar uma viagem até a loja e permitir que os usuários façam pedidos online com facilidade (e com a segurança de saber que o tênis não ficará muito folgado/apertado).

A empresa planeja levar esses dados ainda mais longe, criando uma experiência de compra única para cada usuário a partir dos dados inseridos no aplicativo e de recomendações com base em seu perfil. Os funcionários de lojas da Nike também terão acesso a uma versão do Nike Fit para ajudar os consumidores, recomendando-os os melhores calçados.

Como dissemos, o Nike Fit será disponibilizado nos EUA a partir de julho próximo; é previsto, também, que o recurso chegue à Europa ainda este ano.

